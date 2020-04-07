وقال بوتن في برقية وجهها إلى جونسون ونقلها بيان صادر عن الكرملين: "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض".

وأضاف الرئيس الروسي في رسالته: "أرغب في أن أعبّر لكم عن دعمي الخالص في هذه اللحظة الصعبة بالنسبة إليكم".

وأعرب بوتن عن أمنيته "بالشفاء العاجل" لرئيس الوزراء البريطاني المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي أُدخل إلى قسم العناية المركزة الليلة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه مقتنع بأن "أطباء ذوي مؤهلات مناسبة" يعالجون جونسون.

وتدهورت صحة رئيس الوزراء المصاب بكوفيد-19 منذ أكثر من 10 أيام، بشكل مفاجئ، وأُدخل مساء الاثنين إلى قسم العناية الفائقة في إحدى مستشفيات العاصمة لندن.

وذكر وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، أن رئيس الوزراء زوّد بالأوكسجين وحالته تحت المراقبة، لكن "لم يوضع جهاز تنفس اصطناعي له".