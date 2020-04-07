وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أنه تم تسجيل 2089 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء مختلف أنحاء إيران.

ويرفع ذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 62 ألفا و589 شخصا، بحسب ما صرّح خلال مؤتمر صحافي متلفز.

وأعلنت إيران عن أول وفاتين بفيروس كورونا على أراضيها في 19 فبراير الماضي.

وتعد إيران البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في الشرق الأوسط، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دول المنطقة.

وذكر جهانبور أنه في ظل وجود 3987 مريضا حالاتهم حرجة، فإن عدد الأشخاص الذين تعافوا ارتفع وغادر 27 ألفا و39 شخصا المستشفيات.

وأضاف أن بلاده أجرت 211 ألفا و136 فحصا لكوفيد-19 حتى اليوم.

وبينما لم تلجأ السلطات لفرض عزل تام في إطار مساعيها للحد من تفشي الفيروس، فإنها فرضت قيودا أخرى على غرار إغلاق معظم الأعمال التجارية التي تعد غير أساسية وحظر السفر بين المدن.

لكن الرئيس حسن روحاني أعلن قبل يومين أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطة اقتصادية محددة اعتبارا من 11 أبريل الجاري.