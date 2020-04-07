وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددا عقب انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وزاد عدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا 173 إلى 1607 أشخاص، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وارتفع عدد الإصابات الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على من "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، على ألا تقل المسافة بينهما على متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.