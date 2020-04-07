وسجلت الهند ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.

وقالت مصادر صحفية هندية إن طبيبا و11 ممرضة يعملون في مستشفى حكومي في العاصمة نيودلهي ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيما تم وضع 45 من الطواقم الطبية للمستشفى في الحجر الصحي.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فقد تمت زيادة مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 مناطق داخل العاصمة دلهي، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 500.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

وأبدت أربع ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش وهي الأعلى كثافة سكانية.