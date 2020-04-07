وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة: "أحرزنا تقدما عظيما في عمليات العلاج"، كما أشار إلى جهود إدارته في التعاون مع الشركات المتخصصة، مؤكدا إجراء اختبارات سريرية على 10 أدوية.

وأعلن الموافقة على تحويل سفينة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة كورونا.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات للمستشفيات الأميركية، كما ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "3M" بشأن توريد 166.5 مليون كمامة طبية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن 125 ألف شخص يخضعون يوميا لاختبارات كورونا في البلاد، وهو رقم ذكر أنه الأعلى بين كل دول العالم، مضيفا أن الإدارة الأميركية تبني 22 مستشفى لمرضى كورونا في 18 ولاية.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 350 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

وفي السياق، أثنى ترامب على مبادرة شركة أبل الأميركية بالمشاركة في تصنيع الكمامات الطبية بجودة مرتفعة، كما تعهد بتوفير أكثر من 166 مليون كمامة في الأشهر المقبلة، وخاصة لحماية الطواقم الطبية من الإصابة بالفيروس.

وذكر أنه أجرى حوار هاتفيا جادا حول أزمة كورونا مع جو بادين، الذي ينافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأميركي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية.