وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن جوسون تدهورت حالته الصحية، مساء الإثنين، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون، إن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، وتم استخدام التنفس الصناعي.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن جونسون أدخل للمستشفى لإجراء الفحوصات العادية، لكن صحته تدهورت بعدها وتم إدخاله للعناية المركزة، بناء على توجيهات فريقه الطبي.

وطلب بوريس جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه عند الضرورة، وفقا للمتحدث.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل 10 أيام، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

ونشر عدد من السياسيين عبارات التضامن مع جونسون وعائلته، حيث كتب عمدة مدينة لندن، صديق خان: "نصلي كي يتعافى رئيس الوزراء بسرعة هذه الليلة".

أما زعيم حزب العمال الجديد، كير ستارمر، فكتب على حسابه في تويتر: "أخبار حزينة بشكل رهيب. كل البلاد يقف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية".