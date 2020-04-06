وبهذا، فإن إجمالي عدد الوفيات بوباء "كوفيد-19" في فرنسا وصل إلى 8,911 حالة منذ مطلع مارس الماضي، حسب وكالة فرانس برس.

ومن بين الوفيات التي وقعت في الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت 605 حالات في المستشفيات، أما الوفيات المتبقية فسُجلت في دور رعاية المسنين أو في مراكز طبية اجتماعية.

وتراجعت الحصيلة اليومية للمرضى الذين أدخلوا العناية المركزة إلى 94، وهي النسبة الأدنى منذ فرض تدابير الإغلاق في 17 مارس، لكن وزير الصحة الفرنسي أكد أن "الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد".

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد قالت، الأحد، إن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقتها، إذ أظهرت البيانات وفاة 357 شخصا في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق.