وبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في 21 فبراير 16523 حالة وهي أعلى نسبة وفيات في العالم.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3599 حالة إلى 132547 حالة إصابة، ليسجل أدنى ارتفاع يومي منذ 17 مارس، ويحيي الأمل في أن المرض قد يكون في حالة تراجع بسبب إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في أنحاء البلاد منذ التاسع من مارس.

وقبل اليوم الاثنين كان معدل الزيادات اليومية في حالات الإصابة الجديدة منذ 17 مارس بين 4050 و6557 حالة إصابة.

وأُعلن اليوم الاثنين تعافي 22837 مريضا من بين المصابين أصلا، بينما كان العدد 21815 مريضا في اليوم السابق.

وهناك 3898 شخصا في الرعاية المركزة، بانخفاض 79 شخصا عن أمس الأحد، وهو ثالث انخفاض يومي على التوالي.