وأضاف جهانبور، في كلمة على التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد-19" وصل إلى 60500.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، وكانت بؤرة انتشاره في عدد من الدول.

ورغم عدد الإصابات والوفيات الكبير، إلا أن إيران لا تعتزم طلب المساعدة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، إن بلاده لن تطلب أبدا مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة كورونا، مضيفا أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات "غير القانونية" على الجمهورية.

وأوضح موسوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "إيران لم تطلب أبدا ولن تطلب من أمريكا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أمريكا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران".

وكان فيروس كورونا قد أصاب عددا من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، فيما توفي بالفيروس العضو في مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي، والنائب محمد رمضاني، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد مير محمدي، وسفير إيران السابق في الفاتيكان آية الله هادي خسروشي.