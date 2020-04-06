وبموجب قانون تم تعديله في مارس ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ، إذا كان المرض يشكل "خطرا جسيما" على أرواح الناس، وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد.

وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود في اليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطي حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية، ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم، وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.