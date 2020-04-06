وقال ترامب للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك: "ربما تكون هذه علامة طيبة".

وأضاف "بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق".

وكشف الرئيس الأميركي أن أحدث البيانات تشير الى أن ما توقعناه بالنسبة لأعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا ربما كان "أقصى تقدير".

وأعلنت نيويورك، الأحد، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

وكان الرئيس الأميركي قد أطلق عددا من التصريحات المتشائمة خلال الأيام الأخيرة، طلب خلالها من مواطنيه الأميركيين الاستعداد لأسبوعين مؤلمين بعد تفشي الإصابات بالوباء الفتاك، لاسيما في مدينة نيويورك.