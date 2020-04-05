وفي خطاب متلفز نادر لها، استندت ملكة بريطانيا البالغة 93 عاما إلى تجربتها إبان الحرب العالمية الثانية، حين توجّهت إلى الأشخاص الذين اضطروا للانفصال عن عائلاتهم وأصدقائهم، بالقول: "سنلتقي مجددا".

وأضافت الملكة إليزابيث: "التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي كورونا.. آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي".

وتابعت: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة، لكننا سنجتازها"، موجهة الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ودعت الملكة إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، وأضافت: "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".