وفرض "الحظر الصحي التام" لمدة 14 يوما على مخيم مالاكاسا، على مسافة حوالى 38 كلم شمال شرق أثينا، مع حظر الخروج منه والدخول إليه.

ويضم المخيم حالياً 1700 مهاجر وفق مصدر في الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن أفغانيا عمره 53 عاما، ويعاني أساسا من مرض، حضر بنفسه إلى مستوصف المخيم بعدما ظهرت عليه أعراض وباء كوفيد-19.

ونقل لاحقا إلى مستشفى في أثينا، حيث أظهر فحص إصابته بالوباء.

وذكرت الوزارة أنه تم عزل عائلته وتجري حاليا فحوص لجميع سكان المخيم.

وتؤوي مخيمات اللاجئين في اليونان عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وسط ظروف صعبة.

ورصدت بؤرة للمرض، الخميس، في مخيم ريتسونا على مسافة 80 كلم شمال أثينا، وتبينت إصابة 23 من المقيمين فيه حتى الآن والذين يبلغ عددهم 2500 شخص.

وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، 73 وفاة حتى الآن ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1735 إصابة.