وأضافت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراءها وصل إلى 195524 فحصا، جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

والأحد، وجهت الملكة إليزابيث كلمة نادرة إلى الشعب البريطاني، في خامس رسالة تلفزيونية خاصة منذ اعتلائها عرش البلاد قبل 68 عاما، تدعو فيها المواطنين إلى إظهار "نفس الإرادة التي أظهرها أسلافهم، ومواجهة التحدي الذي يمثله تفشي فيروس كورونا، بروح عالية".

وطبقا لمقتطفات من الكلمة نشرها قصر باكنغهام ستقول الملكة إليزابيث التي يبلغ عمرها 93 عاما "أتعشم أن يتمكن الجميع خلال السنوات المقبلة من الافتخار بكيفية الرد على هذا التحدي. وسيقول من يأتونا بعدنا إن البريطانيين في هذا الجيل كانوا على نفس القدر من القوة التي يتمتع بها أي منهم."

وسجلت الكلمة في قلعة وندسور، حيث تقيم الملكة مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، وستبث في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.