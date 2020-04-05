وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنها سجلت 674 وفاة جديدة اليوم، مقارنة مع 809 حالات السبت، و932 يوم الجمعة، وفق ما ذكرت رويترز.

وبذلك ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا إلى 12 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عدد الإصابات إلى 130 ألفا و759 نسمة، بحسب وزارة الصحة.

وتعد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا التي سجلتها إسبانيا اليوم الأدنى منذ عشرة أيام، وتعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة في البلاد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد إيطاليا، التي سجلت وفاة 15 ألفا و362 شخصا حتى الآن.

وفي إسبانيا، تشير أحدث الأرقام إلى تعافي أكثر من 38 ألف من الفيروس الذي أصاب حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف شخص في العالم وقتل أكثر من 65 ألفا آخرين.