وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن 151 شخصا فقدوا حياتهم بسبب "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح أن إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، لديها الآن 58226 إصابة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان فيروس كورونا قد أصاب عددا من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، فيما توفي بالفيروس العضو في مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي، والنائب محمد رمضاني، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد مير محمدي، وسفير إيران السابق في الفاتيكان آية الله هادي خسروشي.