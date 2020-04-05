وبحسب مركز التقييم الصحي في كلية الطب بجامعة واشنطن، فإن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيبلغ ذروته في 16 أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن يحصد الفيروس في هذا اليوم 2644 نسمة قبل أن يبدأ في الانحسار قليلا.

وتوقع المركز، الذي تستند نتائجه إلى معدلات الإصابة والوفيات المتوفرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا حتى الآن، أن يحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة 93 ألفا و531 شخصا بحلول 4 أغسطس المقبل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد تجاوزت 311 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 8400 شخص حتى الآن.

وبحسب المحاكاة الإحصائية التي أجراها المركز، فإن عدد الوفيات بسبب فيروس كورنا في الولايات المتحدة، لن يقل يوميا عن 2500 حالة بدءا من 13 أبريل (2563 وفاة) حتى 18 أبريل (2607 وفاة)، ويبدأ عدد الوفيات في الانحسار في 27 أبريل (1951 حالة) حتى يصل إلى الصفر في 16 يوليو المقبل.

ويقول المركز، إنه في 15 أبريل الجاري، أي قبل ذروة انتشار الفيروس بيوم واحد فقط، ستكون مستشفيات الولايات المتحدة بحاجة إلى أكثر من 262 ألف سرير من أجل رعاية المرضى، متوقعا أن يكون هناك نقصا في الأسرة بأكثر من 87 ألف سرير.

وفي اليوم ذاته، ستكون المستشفيات بحاجة إلى نحو 40 ألف سرير في أقسام العناية المركزة، مشيرا إلى احتمال أن يكون هناك نقصا في أسرة العناية المركزة بنحو 20 ألف سرير.