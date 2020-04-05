وقال المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيان، إن إسلام فاروقي المعروف أيضا باسم عبد الله أوراكزاي، أُوقف برفقة رجال آخرين أثناء "عملية معقدة"، حسبما نقل موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز".

وأكد المصدر أن فاروقي أقر بأن لديه روابط مع "أجهزة استخبارات إقليمية".

وتتهم أفغانستان بشكل متكرر إسلام أباد بدعم المتطرفين ومساعدة طالبان، فيما تنفي باكستان هذه الاتهامات.

وذكر مسؤول في المجلس أن فاروقي كان مخطط الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابل، الذي أسفر عن 25 قتيلا على الأقل، يوم 25 مارس الماضي.

وكثف الفرع الأفغاني لتنظيم داعش اعتداءاته في العاصمة الأفغانية، وغالبا ما يستهدف الأقليات الدينية.

ويواجه الفرع منذ بضعة أشهر عمليات تشنها القوات الأميركية من جهة، وحركة طالبان من جهة أخرى.