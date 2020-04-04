ويقيم النزلاء، وجميعهم يعانون عوارض صحية أخرى، في دار رعاية برلنغتون كورت. ويخضع موظفان اثنان في دار الرعاية للعلاج في مستشفيات منفصلة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بمرض كوفيد 19.

وقالت شركة فور سيزونز هيلث كير، التي تدير دار رعاية برلنغتون، إن لديها "تعليمات صارمة بشأن الأمراض المعدية" خلال "هذه الظروف الاستثنائية".

وأضافت: "داخل دار الرعاية، يظل تركيز الفريق على الرعاية والحماية المستمرة لجميع النزلاء لدينا وزملائنا العاملين في الدار، ويخضع اثنان منهم للعلاج حاليًا بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

ولم يتم التأكد على وجه اليقين ما إذا كان النزلاء قد وافتهم المنية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لأنه لا يتم إجراء الاختبارات للتأكد من الإصابة بالمرض إلا إذا تم إدخال الشخص إلى المستشفى.

وقال متحدث في بيان: "ببالغ الأسى العميق، يمكننا أن نؤكد أن 13 نزيلا من نزلاء برلنغتون كير هوم توفوا خلال الأيام السبعة الماضية."