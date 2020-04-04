ويعيش في أميركا الوسطى عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل من المنزل أو بدء إجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ويعيشون في بيئات مزدحمة.

وقالت السلطات في هندوراس إن نحو 2250 شخصا احتجزوا لخرقهم حظر التجول الساري منذ منتصف مارس، في حين قالت سلطات غواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 شخصا بسبب مغادرتهم منازلهم دون مبرر.

وفي بنما، اعتقل أكثر من خمسة آلاف شخص في الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجول كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل في أيام محددة بالتناوب.

كذلك ألقي القبض على 712 شخصا في السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلي الإجباري الذي فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.