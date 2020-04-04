ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

كما طالب ترامب جميع الأميركيين بالتزام المنازل لتخطي أزمة كورونا، معلنا عن بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافحة الوباء.

ووعد الرئيس الأميركي بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات الأميركية، مؤكدا أن القطاعات الصحية ستعالج المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا.

وقال ترامب إن إدارته ستعلن إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا، لافتا إلى محاولة تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات.

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة في تلك الأزمة.

وأكد بنس ما أعلنه ترامب حول علاج جميع المواطنين قائلا: "سنعالج كل المواطنين حتى من لا يمتلك تأمينا طبيا".