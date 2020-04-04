وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة من البيت الأبيض: "إننا في وضع جيد للانتصار في الحرب ضد وباء كورونا. نتعامل مع عدو غير مرئي لكننا سننتصر عليه".

وأضاف الرئيس الأميركي "مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج كورونا"، لافتا إلى أن "هناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي اختبرناها لعلاج الفيروس".

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب توصية حكومية جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وأضاف "الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن".

كما طالب ترامب جميع الأميركيين بالتزام المنازل لتخطي أزمة كورونا، معلنا عن بناء مستشفيات مؤقتة للمساعدة في مكافحة الوباء.

ووعد الرئيس الأميركي بتوفير أكثر من 5 آلاف جهاز تنفس صناعي للولايات الأميركية، مؤكدا أن القطاعات الصحية ستعالج المواطنين الذين لا يملكون تأمينا طبيا.

وقال ترامب إن إدارته ستعلن إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا، لافتا إلى محاولة تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات.

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة في تلك الأزمة.

وأكد بنس ما أعلنه ترامب حول علاج جميع المواطنين قائلا: "سنعالج كل المواطنين حتى من لا يمتلك تأمينا طبيا".