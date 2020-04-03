وحذر كومو من أن الناس سيلقون حتفهم في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، ودعا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

ويوم الخميس، طلب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو من السكان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "يمكن أن يكون وشاحا، شيئا صنعتموه في المنزل، منديلا".

وأضاف "لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية"، إذ أنه ليس مؤكدا أن هذه الأقنعة الطبية ستكون متاحة بكميات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وكان ترمب أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه "مستاء قليلا" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.