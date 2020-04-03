وقال جونسون في فيديو نشر على حسابه على تويتر "لقد تحسنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيرا الى أنه لا يزال يعاني "ارتفاعا في الحرارة"، و"علي أن أواصل حجر نفسي".

كما حث البريطانيين على عدم الخروج من منازلهم في نهاية الأسبوع، في وقت تعيش البلاد قيد الحجر العام لليوم الحادي عشر.

وأضاف المسؤول البريطاني، الذي يتابع أعماله من إقامته في مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت بلندن، "نعمل طوال الوقت على برنامجنا لهزم الفيروس".

وتعهدت الحكومة البريطانية بعد انتقادها لبطئها بالتحرك، بإجراء مئة ألف فحص طبي يومياً لمدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري، كما افتتحت الجمعة مستشفى ميدانيا في لندن يتسع لـ500 سرير، ولكن يمكن توسعته ليضم 4 آلاف سرير.

وبحسب آخر حصيلة نشرت الخميس، أودى كوفيد-19 بأرواح 3 آلاف شخص في المستشفيات البريطانية، بينما ارتفع عدد المصابين إلى ما يناهز على 34 ألفا.