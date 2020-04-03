وسجلت السلطات الإسبانية وفاة 932 خلال 24 ساعة، بعد أن أعلنت في اليوم السابق تسجيل 950 وفاة.

وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفا.

ويخضع سكان إسبانيا البالغ عددهم 47 مليونا لتدابير عزل هي الأكثر تشددا في أوروبا، ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقي العلاج.

وعلى الرغم من عدد الوفيات الضخم، تتباطأ وتيرة الإصابات الجديدة يوما بعد يوم منذ منتصف الأسبوع الماضي، في وقت تفرض إجراءات عزل مشددة على 47 مليون إسباني منذ 14 مارس.

وشددت السلطات الإسبانية مرة جديدة تدابيرها عبر إعلان وقف الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية الأحد ولمدة أسبوعين.

ولم تعد مستشفيات البلاد التي تعاني من نقص في تجهيزات الحماية للطاقم الطبي، تتسع لمزيد من المرضى، وبلغ عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 6416، بحسب أرقام الحكومة التي أعلنت أيضا أن هناك أكثر من ثلاثين الف حالة شفاء من المرض.



