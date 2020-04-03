وقال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا، بريندان ميرفي، إن ما يصل إلى 10 ملايين شخص على مستوى العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، مضيفا أن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس شديد العدوى.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم تجاوز المليون حالة، فيما بلغ عدد الضحايا أكثر من 54 ألف حالة وفاة، ووصل تعداد الإصابات المبلغ عنها في أستراليا 5330 حالة، بينها 28 حالة وفاة.

وعلى الرغم من الرقم الكبير في عدد الإصابات جراء وباء كوفيد-19في مختلف أنحاء العالم، فإن ميرفي قال إن الحجم الحقيقي لتفشي الوباء في العالم قد يصل إلى عشرة أضعاف.

وأشار ميرفي في تصريحات صحفية "لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو 5 أو 10 أضعاف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف ميرفي أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت الدول إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في حين سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة، بينما يشكك كثيرون في أعداد الإصابات والوفيات في بعض البلدان مثل إيران.