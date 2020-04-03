وأكد ترامب الأربعاء أنه مستعد لإجراء محادثات مع بايدن في البيت الأبيض حول الأزمة التي تضرب الولايات المتحدة بقوة.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي: "فكرت دائما أنه شخص جيد" بعد أن كان يصف خصمه هذا بـ"النعسان".

وتابع ترامب قائلا: "بصراحة لا أعرفه بشكل جيد لكنني أعتقد أنه شخص جيد على الأرجح. إذا رغب في الاتصال، سأتلقى الاتصال، اتفقنا؟ يمكنكم إبلاغه بذلك".

وردّ نائب الرئيس السابق باراك أوباما "يسعدني أن أسمع أنه مستعد لتلقي اتصالي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتبنى بايدن أيضا لهجة تصالحية ليتحدث عن الرجل الذي وعد بإلحاق الهزيمة به، حيث أشار إلى أنه أجرى "منذ فترة طويلة" حوارات "محترمة" و"صريحة" مع ترامب.

وأوضح في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن "فريقي يعمل مع فريقه لتنظيم هذا الاتصال.

ويعد بايدن (77 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين في مواجهة آخر خصم له السناتور المستقل بيرني ساندرز (78 عاما)، وهما يقومان بحملتيهما من منزليهما بسبب الأزمة الصحية.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 5600 شخص في الولايات المتحدة حيث سجلت أكثر 243 ألف إصابة، حسب تعداد جامعة جون هوبكينز.