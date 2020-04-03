وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: "الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى".

وأضافت: "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب. أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أي سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة.

وأغلقت ألمانيا، في منتصف مارس، المدارس والمحلات التجارية والمطاعم والملاعب والمنشآت الرياضية، وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.