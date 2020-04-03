وأحصت الولايات المتحدة بين الأربعاء ومساء الخميس أكثر من 1100 حالة وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يومية يمكن أن تسجل في أي بلد.

ومع 1169 حالة وفاة بين الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة، التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وكان الرقم اليومي القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سجل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

ومع ذلك، فإنّ العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا (13.915 وفاة) وإسبانيا (10.003 وفيات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات حول العالم:

- الصين تعلن 4 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد وتسجل 31 إصابة جديدة

- أعلنت وزارة الصحة المغربية زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل إلى 708 حالات، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الضحايا إلى 44 شخصا.

- البنتاغون: تسجيل 900 إصابة في الجيش الأميركي ووصول إجمالي الإصابات من العاملين في وزارة الدفاع إلى 1638 شخصاً.

- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 6 حالات.

- تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر.

- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا لنحو 5400 شخص بعد ضم وفيات دور الرعاية للإحصاء.

- وزارة الصحة في الإمارات تعلن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- نصف البشرية قيد إجراءات العزل في ظل تفشي فيروس كورونا وتعافي أكثر من 200 ألف مصاب.

- عدد إصابات كورونا في الجزائر يصل إلى 986، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

- ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأميركية إلى 2373 شخصا، والإصابات تصل إلى 92 ألفا.

- مسؤول في وزارة الصحة السودانية: سجلنا 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

- البرلمان الإيراني يعلن إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا.

- تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله، وعدد المصابين الفلسطينيين يرتفع إلى 160.

- وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16 حالة.

- العراق سجل 44 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا.