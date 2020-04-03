ويأتي ذلك بعد إعلان البنتاغون إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت".

وكان قائد حاملة الطائرات، التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص، قد طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي.

وقد تأكدت إصابة عدد من الأشخاص على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الراسية حاليا في جزيرة غوام، الأسبوع الماضي، قبل إعلان البنتاغون إصابة 93 شخصا.

وقال كروزير، في رسالة إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "لسنا في حالة حرب. لا ضرورة لأن يموت البحارة".

وأوصى قائد حاملة الطائرات الأميركية بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.

وحذر المسؤول العسكري في رسالته، التي تحمل تاريخ 30 مارس، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع، مضيفا "هناك حاجة لتحرك حاسم".