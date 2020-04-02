وشهد عدد الحالات الجديدة زيادة مطردة، إذ ارتفع 4688، مقارنة مع 4782 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ رصد التفشي في 21 فبراير إلى 115242.

والخميس، هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة في أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول في المستقبل القريب.

وسجلت إيطاليا ذروة يومية بإعلان 6557 حالة إصابة جديدة في 21 مارس.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى نحو 18278 بشكل كامل الخميس، مقارنة مع 16847 في اليوم السابق. ولا يزال 4053 شخصا في العناية المركزة، بزيادة عن 4035 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا حالات وفاة أكثر من أي مكان آخر في العالم، وتمثل حوالي 28 في المئة من جميع الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس.

وفي لومبارديا، بؤرة تفشي المرض، انخفض العدد اليومي للوفيات والإصابات مقارنة بما كان عليه في اليوم السابق، حيث بلغ 367 و1292 على التوالي.