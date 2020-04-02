وقال غيتس في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، إن خطته جاءت استنادا إلى مشاورات وتوصيات من خبراء ومختصين يعملون في مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، التي تمول حاليا بحثا للمساهمة في إيجاد علاج لمرضى فيروس كورونا.

الإغلاق الكامل

دعا غيتس جميع الولايات إلى اتباع نهج وطني موحد في التعامل مع الفيروس، مؤكدا على ضرورة الإغلاق الكامل للبلاد، وألا يترك المجال في ذلك لحكام الولايات، واصفا عدم الالتزام بالإغلاق بأنه "كارثة".

وقال غيتس في مقاله إن فيروس كورنا يتنقل في الولايات المتحدة بكل بحرية، خصوصا أن السكان لازالوا يتمتعون بحرية الحركة برا وجوا في طول البلاد وعرضها.

وطالب مؤسس شركة مايكروسوفت، المسؤولين الأميركيين، بوقف تشغيل كافة الأعمال في كل مكان في البلاد لمدة لا تقل عن 10 أسابيع، من أجل وقف سرعة انتشار الفيروس خفض عدد الإصابات والوفيات.

أولويات الفحص

وطالب غيتس الإدارة الأميركية بتسريع وتيرة الفحص من أجل الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مع تحديد الأولويات بهذا الخصوص، بحيث يتم البدء بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من الوباء.

ودعا أولا إلى فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية، وثانيا من يعانون أعراضا شديدة بسبب الفيروس، وثالثا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتقطون العدوى.

تضافر جهود تطوير لقاحات

ونصح غيتس في مقاله بالاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا عن فيروس كورونا، من أجل إنتاج أدوية وتطوير لقاحات بمكافحة الفيروس القاتل، قائلا إن ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود على المستوى الوطني.