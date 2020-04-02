وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، إن كاتالا توفيت في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مضاعفات سببها فيروس "كوفيد 19".

وذكر البيان أن كاتالا كانت "دبلوماسية محترفة لأزيد من 27 عاما، حيث اشتغلت في مناصب رئيسية بكل من كوالالمبور وجاكرتا وبيروت وهونغ كونغ".

وتابع: "كانت خدمة البلاد السمة المميزة لمسيرة كاتالا في الخدمة الخارجية".

وسجل لبنان حتى يوم الأربعاء، 479 إصابة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة.