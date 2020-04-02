وجاء إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية بعد أن تبين أن نتيجة فحص كورونا لليتسمان وزوجته إيجابية.

وكشف مراسل "سكاي نيوز" أن الوزير البالغ من العمر (71 عاما) وزوجته سيدخلان الحجر الصحي، على أن تتم متابعة حالتهما الطبية.

وفي أعقاب الإعلان عن إصابة ليتسمان، أعلنت الوزارة أن العديد من مسؤوليها والموظفين الآخرين سيدخلون حجرا صحيا.

وكان وزير الصحة، وهو حاخام لا يحمل شهادة في الطب، موضع انتقادات في إسرائيل بسبب تصريحاته وقراراته المثيرة للجدل، إذ طالب باستثناء الكنس من قرارات منع التجمعات العامة، الأمر الذي يقول البعض إنه ساهم في تفشي الوباء.

وقال إنه "ينبغي ممارسة الصلاة على أمل أن يأتي المسيح المخلص وينفقذ الإسرائيليين من الوباء"، الأمر الذي أثار موجة سخرية داخل الدولة، وقال صحفيون إن الوزير لا يصلح لمواجهة مثل هذه الأزمة.

وينتمي ليتسمان إلى حزب "يهودت هاتورا" الديني، وهو شريك أساسي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتانياهو.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 31 بعد تسجيل 5 وفيات في الساعات الأخيرة.

وتجاوز عدد المصابين في إسرائيل بالفيروس الذي يعرف أيضا باسم "كوفيد 19" حاجز الـ6 آلاف مصاب.

ويفوق هذا الرقم عدد المصابين في كل الدول المجاورة لإسرائيل مجتمعة، وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن ومصر.