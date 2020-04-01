ومن المقرر إجراء التدريبات العسكرية (أورورا 20) في الفترة من 11 مايو إلى 4 يونيو في الجو والبر والبحر في منطقة سكين الجنوبية بمشاركة 3000 من القوات الدولية.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة السويدية (إس في تي) بأن كندا وألمانيا ألغتا المشاركة، بينما تدرس النمسا في عدم الحضور، وستقوم بريطانيا بتخفيض مساهمتها بشكل كبير.

وأعلنت الولايات المتحدة وفنلندا إنهما ستشاركان في أورورا 20.

وقال ماركوس نيلسون المتحدث باسم القوات المسلحة السويدية للإذاعة إنه من المهم للغاية بالنسبة للسويد تنظيم المناورات في أعقاب جائحة كوفيد-19 لإظهار أنه "عندما يكون المجتمع في أزمة، يجب أن يكون الدفاع في أقوى حالاته".

وتم إلغاء العديد من التدريبات العسكرية الوطنية والدولية في أوروبا خلال الأسابيع الماضية بسبب وضع الفيروس التاجي.