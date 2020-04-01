وأصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، دينيس بروتسنكو، بالعدوى.

وكان بروتسنكو قد التقى الرئيس الروسي الأسبوع الماضي وتصافحا، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي.

وسارع حينئذ المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن بوتين يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

واليوم الأربعاء، قال الكرملين إن قرار عقد الاجتماع الحكومي عبر الفيديو يأتي بسبب "مخاوف من فيروس كورونا".

وأضاف الكرملين، الذي قال يوم أمس إن صحة بوتن على ما يرام، أن الرئيس قرر "الابتعاد عن الآخرين والعمل عن بعد".

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن أكثر من 2700 إصابة بالفيروس و24 وفاة.

ودخلت العاصمة موسكو، الاثنين، بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضا 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.