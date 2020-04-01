وقال المسؤول إن عدد الإصابات بكورونا في إيران وصلت إلى 47593، وعدد الوفيات بلغ 3036 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، قد كشف للتلفزيون الرسمي، الثلاثاء، أن 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر الأحد، من أن "كوفيد-19" قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول، في اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".

وأضاف "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس".

ودعا روحاني إلى تحويل الممارسات المجتمعية مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى "أسلوب حياة".