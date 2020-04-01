وفي هذا التقرير، ترصد "سكاي نيوز عربية" آخر الأرقام وأحدث المستجدات بخصوص تفشي وباء "كوفيد 19" في شتى أنحاء العالم:

- في سلطنة عُمان سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

- وزارة الداخلية التركية فرضت حجرا صحيا على 50 بلدة وقرية في 21 ولاية، لكبح انتشار الوباء.

- وزارة الصحة في تونس أعلنت تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

- وفقا لمراسلنا، فقد أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد إلى 80.

- وزارة الصحة في إسرائيل رصدت وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 21، من أصل إجمالي الإصابات البالغ 5591.

- مراسلنا في الهند أفاد برصد 128 حالة إصابة مؤكدة لأشخاص حضروا تجمعا دينيا في منطقة نظام الدين بالعاصمة نيودلهي.

- في ألمانيا عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 67366 حالة والوفيات إلى 732، مع تسجيل 5453 إصابة جديدة و149 وفاة جديدة.

- جامعة جون هوبكينز الأميركية أعلنت الأربعاء أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز الـ4 آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال 3 أيام.

- الصين سجلت تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.