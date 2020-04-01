وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 إن "الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً".

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أميركي مستعداً للأيام الصعبة المقبلة".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الاثنين، أن شهر أبريل سيكون حاسماً على صعيد مكافحة فيروس كورونا.

وقال: "إنها 30 يوماً حيوية. سنفعل كل شيء خلال هذه الأيام الثلاثين".

وأضاف أنه يفكر بمطالبة جميع الأميركيين بارتداء كمامات "لفترة من الوقت - وليس إلى الأبد".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء، إذ بلغ عدد المصابين بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 160 ألف شخص، توفي منهم حوالى 3 آلاف.

وكان ترامب أعلن، الأحد، تمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي كورونا المستجد حتى نهاية أبريل.