وأضاف لامونت في مؤتمر صحفي "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أن المخزون الاستراتيجي الوطني خاو الآن. حصلنا على 50 جهاز تنفس صناعي وأنا ممتن لذلك.

"الآن نحن بمفردنا. في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".

وسبق أن طالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا، إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع، التعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذي يحتاجون له.

وقال ترامب، الجمعة، إنه سيستخدم سلطات، بموجب قانون الإنتاج الدفاعي، ليأمر شركات التصنيع بما في ذلك فورد وجنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس صناعي.

وقالت جنرال موتورز، الأحد، إنها تعتزم إنتاج ما يصل إلى 10 آلاف جهاز تنفس صناعي شهريا، بحلول هذا الصيف في مصنع في كوكومو، بولاية إنديانا.