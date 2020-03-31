وأكد المتحدث باسم الكريملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عرض على نظيره الأميركي دونالد ترامب، المساعدة، بتوفير معدات طبية، لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المتحدث، وافق ترامب على عرض بوتن، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس.

وقالت الوكالة إن طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية قد تغادر إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أعلى عدد من الإصابات بكورونا بواقع أكثر من 180 ألف إصابة، وهو تقريبا 20 بالمئة من عدد الإصابات في العالم.

ولا تزال روسيا تسيطر نسبيا على تفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت حتى الآن 2337 إصابة، و17 حالة وفاة.