وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن الأسبوع الماضي، أن لندن طلبت 3.5 مليون جهاز اختبار للأجسام المضادة، من شركات عدة.

ووفقا لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، تم اكتشاف أن المكونات الرئيسية للأجهزة، التي تم طلبها من شركة طبية في لوكسمبورغ، كانت ملوثة بفيروس "كوفيد 19".

وقال تقرير الصحيفة إن شركة "يورو فينز" اللوكسمبورغية المصنعة للأجهزة، حذرت المختبرات في المملكة المتحدة من أن بعض من أجزاء الأجهزة قد تلوثت.

وقالت "يورو فينز" إن المشكلة يمكن حلها عن طريق "التنظيف المناسب"، لكنها اعترفت بأن الأمر سيؤدي إلى تأخير كبير.

وتواجه المملكة المتحدة ضغوطا متزايدة لاختبار المزيد من الأشخاص للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

وتقول الحكومة البريطانية أنها تمتلك القدرة حاليا على إجراء 11 ألف اختبار يوميا، بينما تهدف للوصول إلى 25 ألف اختبار يوميا بحلول منتصف أبريل.

ولم تكشف الصحيفة إذا ما كانت الحكومة البريطانية ستحتفظ بشحنة الأجهزة "الملوثة"، أم ستعيدها إلى لوكسمبورغ.

وسجلت بريطانيا رسميا 22141 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 1408 وفيات، وفق الأرقام الصادرة الاثنين عن السلطات الصحية.