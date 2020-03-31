وانتشرت فيديوهات لعدد من الطليان، وهم يقومون بحرق علم الاتحاد الأوروبي، ثم ترديد عبارة "نحن سننقذ أنفسنا"، بينما يتم تشغيل النشيد الوطني الإيطالي في الخلفية.

ويعتبر الفيديو ردا من الشعب الإيطالي للاتحاد الأوروبي، الذي لم يهم لمساعدتهم، وفقا لهم، مع تفشي وباء كورونا في البلاد، في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بكورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ100 ألف إصابة، بينما قتل الفيروس 11590 مصابا في البلاد.

ويعتبر عدد الوفيات الأعلى عالميا، بسبب كورونا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشي الوباء.

كما انتشر فيديو لرجال في إيطاليا، وهم يقومون بحرق علم الاتحاد الأوروبي في الشوارع، تعبيرا عن استياءهم من تخلي الاتحاد الأروبي عنهم وسط الأزمة.

وشارك السياسي الإيطالي فابيو رامبيلي هذه الموجة، وأزال علم الاتحاد الأوروبي من مكتبه، واستبدله بعلم بلاده.

كما ظهر ناشط إيطالي وهو يقوم بإنزال علم الاتحاد الأوروبي، ورفع علم روسيا مكانه، بسبب المساعدات التي قدمتها روسيا لإيطاليا من أجل محاربة تفشي كورونا.

وانتشر وسم "تشي سالفيامو دا سولي"، والذي يعني "نحن سننقذ أنفسنا"، على تويتر في إيطاليا، تعبيرا لاستياء الطليان من تقاعس الاتحاد الأوروبي عن إنقاذهم من الأزمة.