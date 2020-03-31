وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصا في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضررا بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.

كما تسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصا في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.

والأحد الماضي، سجلت إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس كورونا، بلغت 838 حالة وفاة.

ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.