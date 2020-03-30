وفي الوقت الذي يواصل فيه الوباء حصد الأرواح حول العالم، تسعى الدول جاهدة لإيجاد لقاح لوقف انتشار المرض، مع استمرارها بتطبيق إجراءات احترازية مشددة تتنوع بين عزل المدن وحظر التجول وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وفيما يلي آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم:

- ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى 9 حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

- وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1453 حالة إصابة بعد تسجيل 154 إصابة جديدة.

- وزارة الصحة الإماراتية: إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 61 حالة، وتسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجموع الحالات إلى 179.

- مراسلنا: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع عدد الوفيات إلى 4.

- لبنان سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11.

- وزير الصحة الكويتي: شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 72 حالة.

- هولندا تسجل 93 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع تعداد المصابين بالمرض إلى 11750.

- بريطانيا سجلت ارتفاعا في وفيات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 1284.

- إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1285.

- سنغافورة تسجل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 879.

- سويسرا تسجل 15475 إصابة بفيروس كورونا.

- عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 2757 والإصابات إلى 41495.

- تعداد الوفيات بفيروس كورونا في بلجيكا يتخطى عتبة الـ500 والإصابات تبلغ نحو 12 ألفا.

- إسبانيا تسجل 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7340.

- أكثر من 7 وفيات و 128 إصابة جديدة بفيروس كورنا في الفلبين.

- تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4347.

- السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل ودهوك ليرتفع العدد الإجمالي إلى 150 حالة، وتسجيل حالتي وفاة في محافظتي النجف وواسط.

- الإعلان عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطنة غرب رام الله ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115 في فلسطين.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 1071 وحالات الوفاة إلى 29.

- تايلاند تعلن تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل الإصابات إلى 1524.