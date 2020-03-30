وفحصت سويسرا، الأحد، 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد. وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون.

ومع تخطي عدد الإصابات 15 ألف، والوفيات 300 في بلد لا يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين و500 ألف نسمة، أفاد المعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ أن أسرة العناية المركزة ستنفد في الأيام القليلة المقبلة، بسبب سرعة الانتشار الحالية للفيروس.

وتظهر الأرقام أن هناك حاجة إلى ألف سرير إضافي بسرعة لتغطية احتياجات البلاد الآنية.

وتتوقع السلطات السويسرية تزايد الإصابات بعد إعادة آلاف السياح السويسريين من الخارج. وتعمل وزارة الخارجية على تنظيم والإشراف على أكبر عودة منظمة في تاريخ سويسرا من مختلف القارات.

وفي هذا السياث، قررت منظمة أطباء بلا حدود التي تتخذ من جنيف مقرا لها، نشر فرق تابعة لها للمساهمة مع الجسم الطبي السويسري في دفن الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس.

وفي إجراء جديد، تم استدعاء أفراد من الجيش الفدرالي لمساعدة ضباط الجمارك على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.