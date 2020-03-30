وفي ساعات الصباح التي عادة ما تشهد ازدحاما، كانت عدة شوارع في وسط المدينة شبه خالية، لكن كان هناك الكثير من السيارات على الطرقات أيضا بحسب وكالة فرانس برس.

غير أن حركة السير كانت أخف من المعتاد. وسمح لسكان موسكو بالخروج من منازلهم للتوجه إلى العمل أو للطوارىء الطبية والتسوق أو التوجه للصيدليات، بحسب قرار أصدره رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.

ودعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين المناطق الأخرى في روسيا إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مماثلة. وأحصت روسيا رسميا 1534 حالة إصابة وثماني وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ميشوستين: "أطلب من حكام المناطق الروسية الأخذ بخبرة زملائهم (في موسكو وضواحيها) والاستعداد لاحتمال فرض إجراءات مماثلة في مناطقهم".

وفي موسكو يجري التأكد من مدى احترام إجراءات العزل بفضل "نظام مراقبة ذكي" بحسب السلطات، أي شبكة كاميرات للتعرف على الوجه سبق أن استخدمت للتحقق من تطبيق إجراءات عزل مختلفة فرضت تدريجيا منذ مطلع مارس.