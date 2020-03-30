بولسونارو نشر تسجيلا مصورا لنفسه وهو يجمع حشودا محدودة في عدة أحياء في العاصمة برازيليا.

ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا وبولسونارو يقلل من شأن مخاطر فيروس "كوفيد- 19"، ووصفه بأنه "إنفلونزا تافهة" يقتصر تهديدها في الغالب على المسنين والمرضى.

وحث بولسونارو المواطنين على توخي الحذر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار نشاط الاقتصاد البرازيلي.

وخاض بولسونارو جدلا مع العديد من حكام الولايات، الذين فرضوا إجراءات حجر صحي، مثل ساوباولو أو ريو دي جانيرو.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج مقر إقامته الرسمي، الأحد: "الفيروس هنا، وسوف يتعين علينا مواجهته، مواجهته كرجال وليس كصبية.. كلنا سوف نموت يوما ما".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة لديها بلغ 3904 حالات و114 حالة وفاة كلها مرتبطة بـ"كوفيد- 19".