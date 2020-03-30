وأوضح خلال مؤتمر صحفي "يجب أن أواصل البقاء في الحجر" للتأكّد من عدم الإصابة بالفيروس.

وأكد ترودو "نحن نتمكّن من التنسيق والقيام بالعمل الضروري" من أجل حسن سير عمل الحكومة الكندية، مشدّداً على أنّه يتّبع توصيات الاختصاصيّين في مجال الصحة ويُطبّق قواعد يطلب من مواطنيه أيضاً الالتزام بها.

وأعلن ترودو من جهة ثانية عن تدابير مالية جديدة من أجل مساعدة الكنديين الأكثر ضعفاً، بخاصّة الأطفال والمسنّين، على "التعامل مع تأثير جائحة كوفيد-19". وقال "في بلدٍ مثل كندا، يجب ألّا يتمّ إهمال أيّ شخص".

وردا على سؤال بشأن إمكان اللجوء إلى القوات المسلحة الكندية لضمان الامتثال للقيود التي تفرضها السلطات، اعتبر رئيس الوزراء أنّه لا توجد حاليا خطط للقيام بذلك.

وأعلنت الأقاليم العشرة في كندا حالة الطوارئ وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم.

وطبقا لإحصاءات أعلنتها الأقاليم وجمعتها هيئة الإذاعة الكندية ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس من 5655، السبت، إلى 6280 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 63.