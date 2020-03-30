وإعلان أي ولاية منطقة كوارث يؤهلها لتلقى مساعدات فيدرالية لتمكينها والسلطات المحلية بها من مواجهة الجائحة.



وذكر البيت الأبيض أن ترامب وافق على إعلان الولايتين منطقتي كوارث، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن.

وبإضافة كونكتكت واوريغون ترفع عدد الولايات التي أعلنت مناطق كوارث إلى 18، بجانب غوام وبورتوريكو.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن "فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير مما تصوره البعض".

وقال ترامب: "سنعمل على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. نعمل على مساعدة كل الولايات التي تعاني من انتشار الفيروس".

من جانبه، توقع عالم أميركي بارز أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، وإصابة الملايين في الولايات المتحدة.

وقال الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة لشبكة "سي إن إن" إن التوقعات بأن يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم بالوباء "خارج النقاش تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا".

وقدم فاوتشي تقديرات بأن يتوفى ما بين 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة مع "إصابة الملايين".

يذكر أن آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تتابع تفشي الفيروس "كوفيد-19" في العالم، أظهرت أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2200 حالة.